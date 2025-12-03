Котики більше звертають увагу на чоловіків, а не на жінок: дослідники пояснили чому

Чому коти більше комунікують з чоловіками / © Associated Press

Нове дослідження може засмутити «божевільних котячих леді», адже з’ясувалося, що коти насправді приділяють більше уваги чоловікам.

Про це йдеться на dailymail.

Науковці виявили, що під час вітання зі своїми власниками коти значно голосніше та активніше нявкають, коли бачать чоловіка, а не жінку. Причиною може бути те, що чоловіки зазвичай менш уважні та менш емоційно реагують на своїх улюбленців, і котам доводиться «посилювати» свої сигнали, щоб їх помітили.

Дослідження було проведено фахівцями Анкарського університету (Туреччина), які проаналізували поведінку 31 кота та їхніх основних власників удома. Людей попросили закріпити на грудях камеру та зняти перші хвилини після повернення додому і водночас поводитися максимально природно.

Аналіз сотень відео показав: під час вітання з чоловіками коти видавали в середньому 4,3 звуку впродовж перших 100 секунд, тоді як із жінками — лише 1,8.

Попри те, що жінки зазвичай більш уважні до котів, частіше використовують «нявкання-переклад» та «дитячий» тон спілкування, чоловіки надають більш чіткі сигнали. Це, як кажуть дослідники, і формує у котів звичку більше «говорити» саме з чоловіками.

Також учені дослідили інші форми котячого вітання:

піднятий хвіст,

наближення до людини та «алорубінг» — коли кіт треться боком чи головою, обмінюючись запахами.

Цікаво, що мотивація їжею не була головною причиною підходу кота до власника. Тварини справді прагнули привітати людину — з радості або полегшення, що вона повернулася.

Учені наголошують: коти добре адаптують свою манеру спілкування залежно від того, з ким взаємодіють. І якщо ваш кіт починає активно нявкати, щойно ви заходите додому — він просто намагається сказати, що радий вас бачити.

Окремі дослідження також показали, що:

люди часто не вміють розпізнавати стрес чи задоволення кота;

навіть очевидні ознаки стресу люди вважають «щасливою» поведінкою у 25% випадків;

у котів існує близько 300 різних мімічних виразів, серед яких понад сотню — дружні.

Хоч котів часто вважають відстороненими, науковці наголошують: вони — чудові комунікатори, а проблема зазвичай у тому, що люди просто не розуміють їхніх сигналів.

