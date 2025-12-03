Син Грубича після поранення на фронті й ампутації руки висловився про інвалідність і свої доходи

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

Реклама

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича, який цим літом втратив праву кінцівку через поранення на фронті, розповів про реабілітацію.

Так, Ярослав Грубич регулярно надихає своїм прикладом незламності у непрості часи. В інтерв’ю Аліні Доротюк військовий зізнався, що ще не замислювався над оформленням інвалідності. Тим не менш, не виключає цього у майбутньому.

«Я про це ще не думав серйозно, чесно. Але якщо це мені буде цікаво — так. Я її оформлю й хай буде. Чому ні? Інвалідність є ж. Скоріш за все робитиму», — поділився син ведучого.

Реклама

Ярослав Грубич / © instagram.com/yaroslav_grubych

А поки ж Ярослав говорить, що не звільнявся зі служби. За словами сина зірки, йому продовжує надходити зарплата з військової частини. Проте він не марнує час і докладає усіх зусиль, аби допомогти побратимам. Блогер пояснив, що робить це тепер здебільшого в інформаційному полі, адже поки рушницю до рук брати не може.

«Я не залишав військо, я у своїй частині — зараз у мене довгострокова медична відпустка. Командир жартує, що, може, коли я поставлю протез, війна закінчиться. Але я бачу, що можу бути корисним і робити свою справу. Може, в іншому ракурсі, але з камерою, інтерв’ю, рекрутинг, донати… Я отримую зарплатню та намагаюсь допомагати так, як я можу зараз однією рукою — сконтактувати, змонтувати відео чи ще щось. Бо зарплата приходить, а я у лікарні. Як мені один логіст каже: „Що ти там по телевізорам ходиш, а нам відео не хочеш зробити, щоб нас показали?“, — зазначив усміхнений Ярослав.

Нагадаємо, нещодавно Ярослав Грубич розповідав про особисте життя та чи є у нього дівчина зараз.