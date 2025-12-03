- Дата публікації
Син Грубича після поранення на фронті й ампутації руки висловився про інвалідність і свої доходи
Навіть під час непростої реабілітації Ярослав невпинно допомагає ЗСУ.
Син відомого телеведучого Костянтина Грубича, який цим літом втратив праву кінцівку через поранення на фронті, розповів про реабілітацію.
Так, Ярослав Грубич регулярно надихає своїм прикладом незламності у непрості часи. В інтерв’ю Аліні Доротюк військовий зізнався, що ще не замислювався над оформленням інвалідності. Тим не менш, не виключає цього у майбутньому.
«Я про це ще не думав серйозно, чесно. Але якщо це мені буде цікаво — так. Я її оформлю й хай буде. Чому ні? Інвалідність є ж. Скоріш за все робитиму», — поділився син ведучого.
А поки ж Ярослав говорить, що не звільнявся зі служби. За словами сина зірки, йому продовжує надходити зарплата з військової частини. Проте він не марнує час і докладає усіх зусиль, аби допомогти побратимам. Блогер пояснив, що робить це тепер здебільшого в інформаційному полі, адже поки рушницю до рук брати не може.
«Я не залишав військо, я у своїй частині — зараз у мене довгострокова медична відпустка. Командир жартує, що, може, коли я поставлю протез, війна закінчиться. Але я бачу, що можу бути корисним і робити свою справу. Може, в іншому ракурсі, але з камерою, інтерв’ю, рекрутинг, донати… Я отримую зарплатню та намагаюсь допомагати так, як я можу зараз однією рукою — сконтактувати, змонтувати відео чи ще щось. Бо зарплата приходить, а я у лікарні. Як мені один логіст каже: „Що ти там по телевізорам ходиш, а нам відео не хочеш зробити, щоб нас показали?“, — зазначив усміхнений Ярослав.
