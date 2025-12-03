Сын Грубича после ранения на фронте и ампутации руки высказался об инвалидности и своих доходах

Ярослав Грубич

Сын известного телеведущего Константина Грубича, который этим летом потерял правую конечность из-за ранения на фронте, рассказал о реабилитации.

Так, Ярослав Грубич регулярно вдохновляет своим примером несокрушимости в непростые времена. В интервью Алине Доротюк военный признался, что еще не задумывался над оформлением инвалидности. Тем не менее, не исключает этого в будущем.

«Я об этом еще не думал серьезно, честно. Но если это мне будет интересно — да. Я ее оформлю и пусть будет. Почему нет? Инвалидность есть же. Скорее всего буду делать», — поделился сын ведущего.

А пока же Ярослав говорит, что не увольнялся со службы. По словам сына звезды, ему продолжает поступать зарплата из воинской части. Однако он не теряет время и прилагает все усилия, чтобы помочь побратимам. Блогер объяснил, что делает это теперь в основном в информационном поле, ведь пока ружье в руки брать не может.

«Я не оставлял войско, я в своей части — сейчас у меня долгосрочный медицинский отпуск. Командир шутит, что, может, когда я поставлю протез, война закончится. Но я вижу, что могу быть полезным и делать свое дело. Может, в другом ракурсе, но с камерой, интервью, рекрутинг, донаты… Я получаю зарплату и стараюсь помогать так, как я могу сейчас одной рукой — сконтактировать, смонтировать видео или еще что-то. Потому что зарплата приходит, а я в больнице. Как мне один логист говорит: „Что ты там по телевизорам ходишь, а нам видео не хочешь сделать, чтобы нас показали?“, — отметил Ярослав улыбаясь.

