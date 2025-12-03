ТСН в социальных сетях

Леся Никитюк честно призналась, почему с маленьким сыном часто выезжает из Киева в другой город

Звездная мама уже регулярно гостит в родном Хмельницком.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла правду о своих частых путешествиях в родной город.

Так, очень часто в фотоблоге звезда транслирует, что в свободное от работы время едет в Хмельницкий с маленьким сыном Оскаром. Там его нянчат родные, а ведущая взамен имеет время для себя. Но это не единственная причина, почему Никитюк любит гостить в родительском доме. В сторис она объяснила, что этому способствует также и короткое расстояние между важными ей местами.

Звезда сравнила родной город с Киевом и отметила, что все дела ей лучше выполнять в Хмельницке из-за значительного сокращения времени и больше времени на сына. Кроме того, Леся также показала поклонникам свою рутину. В частности, как тренируется в спортзале и имеет такую идеальную подтянутую форму после родов.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Что ни говорите, а маленький город для жизни с детьми намного комфортнее. За полдня и себя в порядок приведешь, и ребенка куда-то заведешь, и погулять успеешь, и кучу дел сделать параллельно. В Киеве полдня ты просто куда-то едешь», — объяснила Леся.

Кстати, недавно ведущая показала свою традицию в родительском доме. Она похвасталась, как удивляла кулинарным талантом своих родных на кухне.

Напомним, недавно певец Арсен Мирзоян поделился секретами своей спортивной формы и сколько сейчас весит.

