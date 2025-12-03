Генсек НАТО рассказал, получит ли Украина замороженные российские активы

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Он подчеркнул, что Киев не останется без поддержки, независимо от решения по этим средствам.

Об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции по итогам Совета Украина-НАТО 3 декабря.

«Если мы смотрим на Украину в течение следующего года, опять же все будет возмещение. Репарационное соглашение будет ли размораживать эти активы ради передачи Украине в любую формулировку. Но если это все не происходит, то для нас четко, что мы должны как-то эти средства использовать», — заявил Рютте.

Генсек отметил, что Альянс изучает возможности использования этих средств, параллельно с усилиями, которые прилагает Европейский Союз. Рютте упомянул о «лидерстве Урсулы фон дер Ляен» в этом процессе. Он подчеркнул, что у НАТО есть четкое понимание: если с размораживанием активов возникнут трудности, Украина не останется сама.

«Мы будем искать необходимые деньги для Украины и даже не используя эти замороженные активы», — подытожил Марк Рютте.

Ранее сообщалось, что одно из предложений в новом «мирном плане» США для Украины может сорвать использование замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

Марк Рютте ранее объяснил, какое оружие Украина получит в первую очередь.