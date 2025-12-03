Какое оружие от НАТО Украина получит в первую очередь: Рютте ответил

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение Североатлантического союза продолжать укрепление сотрудничества с Киевом. Также объяснил, какое оружие Украина получит в первую очередь.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам совета Украина-НАТО.

«Учитывая вопросы безопасности Украины для того, чтобы Украина имела возможность защищать себя сегодня и завтра, мы должны пойти с ней (ред.- Украиной). Продолжая сегодняшнюю встречу в рамках Совета Украина-НАТО, мы услышали министра Украины относительно последних событий, и мы знаем, что мы все видим конкретный прогресс для того, чтобы обеспечить длительный мир. Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество», — отметил Марк Рютте.

Говоря о запросе Украины, Рютте отметил, что в приоритете остается летальное оружие, закупаемое НАТО, в частности, у США.

«Украина хочет, чтобы была возможность защищать свое небо. Поэтому средства противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, сбивающие российские дроны, будут оставаться в приоритете», — подчеркнул Генсек НАТО.

Рютте также сообщил, что две трети союзников уже выполняют свои обязательства в рамках программы поддержки. Среди стран, продолжающих оказывать помощь, он упомянул Канаду, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Организация североатлантического договора готова стать стороной переговоров по мирному плану для Украины.

Кроме того, Рютте ответил, обсуждают ли на переговорах вопросы членства Украины в НАТО.