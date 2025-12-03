- Дата публикации
Какое оружие от НАТО Украина получит в первую очередь: Рютте ответил
НАТО и дальше будет усиливать защиту неба Украины. Рютте назвал приоритетом ракеты и средства ПВО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение Североатлантического союза продолжать укрепление сотрудничества с Киевом. Также объяснил, какое оружие Украина получит в первую очередь.
Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам совета Украина-НАТО.
«Учитывая вопросы безопасности Украины для того, чтобы Украина имела возможность защищать себя сегодня и завтра, мы должны пойти с ней (ред.- Украиной). Продолжая сегодняшнюю встречу в рамках Совета Украина-НАТО, мы услышали министра Украины относительно последних событий, и мы знаем, что мы все видим конкретный прогресс для того, чтобы обеспечить длительный мир. Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество», — отметил Марк Рютте.
Говоря о запросе Украины, Рютте отметил, что в приоритете остается летальное оружие, закупаемое НАТО, в частности, у США.
«Украина хочет, чтобы была возможность защищать свое небо. Поэтому средства противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, сбивающие российские дроны, будут оставаться в приоритете», — подчеркнул Генсек НАТО.
Рютте также сообщил, что две трети союзников уже выполняют свои обязательства в рамках программы поддержки. Среди стран, продолжающих оказывать помощь, он упомянул Канаду, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Организация североатлантического договора готова стать стороной переговоров по мирному плану для Украины.
Кроме того, Рютте ответил, обсуждают ли на переговорах вопросы членства Украины в НАТО.