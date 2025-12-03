Битва за Покровск: десантники опровергли фейки о захвате города

ДШВ опровергают захват Покровского россиянами / © Getty Images

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за Покровскую агломерацию. Российские войска не способны добиться быстрого успеха на поле боя, поэтому активизировали информационные атаки. оккупанты распространяют ложные слухи о якобы захвате города в попытке посеять панику.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Городские бои и ложь россиян

Военные отмечают, что ситуация в полосе ответственности корпуса остается сложной. Россияне активно штурмуют северную часть Покровска. Однако украинские защитники продолжают выполнять задачи по обороне и успешно сдерживают продвижение противника.

Из-за отсутствия реальных стратегических побед враг прибегает к манипуляциям.

«Враг ввяз в городских боях за Покровск и пока не может захватить город с помощью оружия. Поэтому противник пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулирует выдумками о якобы „захвате Покровска“», — говорится в заявлении ДШВ.

Логистика и ротации

Несмотря на сложную обстановку, логистическое обеспечение украинской группировки работает. Пути снабжения работают, хотя и находятся под угрозой. На отдельных участках оккупанты пытаются действовать вблизи трасс, но их уничтожают быстрее, чем они успевают закрепиться.

Более того, командование проводит операцию по расширению логистических коридоров. Несмотря на интенсивные боевые действия, за последнюю неделю силам обороны удалось провести несколько ротаций личного состава в районе Мирнограда.

К защите агломерации привлечен широкий спектр сил: десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, операторы БПЛА, ССО, СБУ, а также бойцы Нацгвардии и Нацполиции.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу, пытавшуюся снять фейк о «захвате» Покровска. Силы обороны удерживают позиции, в том числе по линии железной дороги в Покровске.