Зірку "Ліги сміху" Кирила Ганіна мобілізували до ЗСУ після двох невдалих спроб — подробиці

Зірка «Ліги сміху» та актор Кирило Ганін мобілізувався до лав Збройних сил України після невдалих спроб.

Як повідомляють відкриті джерела, зокрема портал «Коментарі», 2 грудня артиста доставили до Святошинського РТЦК та СП, де він пройшов усі необхідні перевірки та медичну комісію. Після цього Ганіна зарахували до однієї з бригад.

Кирило Ганін

До слова, ще від початку повномасштабного вторгнення зірка двічі намагався піти на фронт, однак військкомат щоразу відхиляв його заявку. За словами Кирила, таке рішення йому пояснювали його більшою користю в інформаційному полі. Тож часто він влаштовував стрими на підтримку ЗСУ й всіляко пригнічував ворога.

Своєю чергою Ганін завжди публічно говорив, що не має «броні», а також відкрито розповідав про проблеми з психічним здоров’ям, які долав минулого року. Водночас гуморист не уникав мобілізації та неодноразово заявляв, що піде на фронт щойно отримає повістку. Тож тепер він здійснив те, до чого був готовий ще від початку великої війни.