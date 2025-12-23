- Дата публікації
На Чернігівщині одне місто повністю залишиться без світла: що відомо
Славутич залишиться без світла на весь день через технічне обслуговування.
Завтра, 24 грудня, мешканці Славутича тимчасово залишаться без світла. Електропостачання буде припинено по всьому місту від 8:00 до 24:00.
Про це повідомлили в «Чернігівобленерго».
«Для виконання регламентних робіт у місті буде відключено електропостачання. У разі необхідності про зміни в часі відключення буде повідомлено додатково», — зазначили в місцевому обленерго.
Нагадаємо, зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.
Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.