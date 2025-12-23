ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
185
1 хв

На Чернігівщині одне місто повністю залишиться без світла: що відомо

Славутич залишиться без світла на весь день через технічне обслуговування.

Автор публікації
Руслана Сивак
Електрика

Електрика / © УНІАН

Завтра, 24 грудня, мешканці Славутича тимчасово залишаться без світла. Електропостачання буде припинено по всьому місту від 8:00 до 24:00.

Про це повідомлили в «Чернігівобленерго».

«Для виконання регламентних робіт у місті буде відключено електропостачання. У разі необхідності про зміни в часі відключення буде повідомлено додатково», — зазначили в місцевому обленерго.

Нагадаємо, зранку 23 грудня армія Російської Федерації знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Подробиці читайте у статті: Масована атака на Україну 23 грудня: усе, що відомо про удари та наслідки.

