Масована атака Росії на енергетику України: у яких регіонах найгірша ситуація зі світлом

Відключення світла / © Associated Press

Відключення електрики після нічних ударів вдарили по всій Україні, але найважче доводиться мешканцям Чернігівщини та Донеччини — там світло зникло майже повністю.

Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в етері телемарафону.

Віталій Зайченко повідомив, що в ніч на 7 грудня російські війська знову обстріляли енергетичні об’єкти у Полтавській та Чернігівській областях. За його словами, на Чернігівщині атаки відбуваються практично щодня, тому ситуація там одна з найскладніших в Україні. Крім того, в ніч на 8 грудня Росія завдала ударів по енергетиці Донеччини.

«Мабуть, зараз там найтяжче. Тривають відключення, працюють ремонтні бригади», — розповів він.

Зайченко зазначив, що у Полтавській області ремонтні роботи виконані, тому графіки відключень електроенергії збігаються із загальнодержавними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через численні ракетні та дронові удари Росії по енергетичних об’єктах 9 грудня в усіх регіонах України запроваджуються обмеження споживання електроенергії.