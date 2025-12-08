"План Трампа": навіщо Вашингтону згода Києва на "здачу" земель Росії — пояснення експерта

США вимагають від України «добровільно» відмовитися від окупованих територій / © Associated Press

США тиснуть на Україну, щоб вона самостійно погодилася на передавання частини територій Росії. Такий сценарій дозволив би Штатам визнати новий статус цих територій російськими, не порушуючи власного законодавства.

Про це сказав дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН (2009–2016) Олександр Мацука, передає «Еспресо».

«Наразі здійснюється певний тиск на Україну, аби вона погодилася на "чудовий" план Трампа. Головна мета — щоб Україна самостійно погодилася на здачу територій, тобто на їхнє передавання Росії. І в цьому є американський інтерес», — пояснив Мацука.

Він нагадав, що 2017 року Конгрес США ухвалив закон, згідно з яким Сполучені Штати обіцяють ніколи не визнавати незаконну анексію Криму Росією або відокремлення будь-якої частини української території військовою силою.

За словами дипломата, це дуже важливий аспект. Адже США зможуть безперешкодно визнати окуповані території російськими і проводити будь-які торговельні угоди з Росією, лише якщо Україна сама офіційно відмовиться від цих територій, погодившись їх віддати.

«Якщо ж Україна не погодиться й не відмовиться від територій, то виникає проблема, адже закон залишається чинним. І хоч Трамп часто зневажає американське законодавство, але він сам цей закон підписав, що ускладнює для нього можливість від нього відмовитися», — пояснив Мацука.

На його думку, саме тому і здійснюється такий сильний тиск на українську владу — аби вона добровільно відмовилась від окупованих Росією територій. Тоді Вашингтону можна буде сказати, що це Україна зробила сама.

Раніше у Politico стверджували, що Трамп знову незадоволений Зеленським і вимагає швидкої угоди. Зокрема, щоб Україна повністю «здала» Донбас.