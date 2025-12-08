"План Трампа": зачем Вашингтону согласие Киева на "сдачу" земель России – объяснение эксперта

США требуют от Украины «добровольно» отказаться от оккупированных территорий / © Associated Press

Реклама

США давят на Украину, чтобы она самостоятельно согласилась на передачу части территорий России. Такой сценарий позволил бы Штатам признать новый статус этих территорий российскими, не нарушая собственного законодательства.

Об этом сказал дипломат, глава секретариата Совбеза ООН (2009–2016) Александр Мацука, передает «Эспрессо».

«Сейчас оказывается определенное давление на Украину, чтобы она согласилась на „прекрасный“ план Трампа. Главная цель — чтобы Украина самостоятельно согласилась на сдачу территорий, то есть на их передачу России. И в этом американский интерес», — пояснил Мацука.

Реклама

Он напомнил, что в 2017 году Конгресс США принял закон, согласно которому Соединенные Штаты обещают никогда не признавать незаконную аннексию Крыма Россией или обособление какой-либо части украинской территории военной силой.

По словам дипломата, это очень важный аспект. Ведь США смогут беспрепятственно признать оккупированные территории российскими и проводить какие-либо торговые соглашения с Россией только если Украина сама официально откажется от этих территорий, согласившись их отдать.

«Если Украина не согласится и не откажется от территорий, то возникает проблема, ведь закон остается в силе. И хотя Трамп часто презирает американское законодательство, но сам этот закон подписал, что усложняет для него возможность от него отказаться», — пояснил Мацука.

По его мнению, именно поэтому и оказывается такое сильное давление на украинские власти, чтобы они добровольно отказались от оккупированных Россией территорий. Тогда Вашингтону можно будет сказать, что это Украина сделала сама.

Реклама

Ранее в Politico утверждали, что Трамп снова недоволен Зеленским и требует скорейшего соглашения. В частности, чтобы Украина полностью сдала Донбасс.