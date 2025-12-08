ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1214
Время на прочтение
1 мин

Почему ухудшилась ситуация со светом: ДТЭК объяснил причины длительных отключений до 16 часов

Из-за невозможности безопасной передачи энергии АЭС снизили генерацию, что привело к дефициту и увеличению продолжительности отключений до 12-16 часов в некоторых областях.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Отключение света

Отключение света

Ситуация с электроснабжением в Украине снова ухудшилась, и в некоторых областях продолжительность отключений возросла до 12-16 часов.

Компания ДТЭК объяснила, что причиной этого стал один из самых масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре, который произошел в ночь на субботу (714 ракет и дронов).

Несмотря на эффективную работу ПВО, энергосистема получила серьезные повреждения, что непосредственно повлияло на объемы доступной электроэнергии.

Под ударами оказались тепловые электростанции (в частности, ТЭЦ ДТЭК) и высоковольтные сети. Из-за повреждений высоковольтных сетей возникла проблема с безопасной передачей электроэнергии потребителям.

Поскольку сети не могут безопасно принять и передать всю мощность, атомные электростанции (АЭС) вынуждены были снизить генерацию.

"Из-за вынужденного снижения мощности АЭС в Украине осталось еще меньше доступной электроэнергии", — объясняют специалисты.

Пока сети не будут полностью отремонтированы, атомные электростанции не смогут восстановить свою максимальную мощность. Это и есть основная причина увеличения продолжительности отключений до 12–16 часов в некоторых регионах.

"Самой сложной ситуация остается на прифронтовых территориях", — отметили в ДТЭК.

Энергетики работают непрерывно, но восстановление поврежденной инфраструктуры требует значительного времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявлял о том, что у России сейчас достаточно средств поражения, чтобы проводить массированные ракетно-дроновые удары по Украине один-два раза в неделю.

Дата публикации
Количество просмотров
1214
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie