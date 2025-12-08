Зеленский ответил, доверяет ли Трампу и США вести мирные переговоры

Зеленский признал разногласия с Трампом по завершению войны / © Getty Images

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно хочет закончить войну, но у него «свое видение», отличающееся от украинского.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами на борту самолета по дороге из Лондона в Брюссель.

Зеленского спросили, доверяет ли он Трампу во время переговоров, потому что европейцы говорят, что не очень.

Реклама

«Европейцы все по-разному говорят. Многие европейцы, много мнений, вы это знаете. Есть европейцы некоторые, которые пророссийские. Вы также знаете этих людей, блокирующих Украину. А очень проамериканские и верят в Америку», — говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Америка — сильный партнер. По его мнению, президент Трамп точно хочет закончить войну — «и это факт». Но у Трампа свое видение.

«Мы здесь живем внутри, мы видим детали, нюансы. Гораздо глубже воспринимаем, потому что это наша родина», — отметил он.

Также Зеленский похвалил зятя Трампа Джареда Кушнера, который на днях летал в Москву вместе со Стивом Уиткоффом на переговоры с Путиным.

Реклама

«То, что я вижу сейчас в переговорной группе, я вижу, как очень старается Джаред. Да, они работают с Уиткоффом. Есть много, вы знаете, переговорщиков. Я точно вижу, что они хотят, чтобы война кончилась. Это не игра со стороны Соединенных Штатов. Просто вы знаете, когда очень сложно, когда нет электричества, когда усталость то, что все хотят, чтобы война кончилась. Но для нас важно — как, на каких основаниях, чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим. И поэтому мы хотим ответ на каждую подобную деталь», — подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что американский мирный план сократился с 28 до 20 пунктов.