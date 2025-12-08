Американский мирный план сократился с 28 до 20 пунктов: Зеленский раскрыл, что было выкинуто

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый мирный план, представленный американской стороной, претерпел изменения. По сравнению с предыдущими версиями количество пунктов уменьшилось с 28 пунктов до 20.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Он пояснил, что хотя видение сторон сохраняет "база одна и та же", новая версия "выровняла это направление и совсем откровенно проукраинские пункты отошли". Это, по мнению президента, отражает настроение американцев, которые "в принципе за то, чтобы находить компромиссы".

Зеленский подчеркнул, что самым сложным остается вопрос территорий, где "компромисс пока не найден". Также важным вопросом является восстановление, которое касается денег. И здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд. Президент отметил важность привлечения Европы к этому общению.

Что касается гарантий безопасности, Владимир Зеленский прокомментировал следующее:

"А если после окончания войны Россия в какой-то момент начнет агрессию снова, на что будут готовы партнеры, на что может рассчитывать Украина. Вот это должна быть ответна и в сердце гарантов безопасности для Украины".

Он положительно оценил переговоры в Лондоне: "Важно здесь подчеркнуть, что сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, были лидеры". Президент отметил, что от каждого плана, от первого до сегодняшнего, "имеется небольшой прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны".

По его словам, помощники европейцев из Украины будут работать над последней версией плана, которую привез американский министр. "Я думаю, завтра будет план готов вечером, где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправимся в США", - добавил Зеленский.

Ранее в Politico утверждали, что Трамп снова недоволен Зеленским и требует скорейшего соглашения. В частности, чтобы Украина полностью сдала Донбасс.