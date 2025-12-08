- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Малиновский забил второй гол в сезоне Серии А и помог "Дженоа" победить
Руслан реализовал пенальти в матче с "Удинезе".
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский забил гол в выездном поединке 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Удинезе".
32-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 34-й минуте встречи, реализовав пенальти.
Для Малиновского это второй гол в нынешнем розыгрыше Серии А, где он провел 12-й поединок. В его активе также один ассист.
В итоге "грифоны" победили со счетом 2:1. Хозяева отыгрались на 65-й минуте – точный удар нанес Якуб Пйотровський. Но на 83-й минуте Брук Нортон-Кафф забил за "Дженоа" победный гол.
Что касается Малиновского, то его заменили на 76-й минуте.
Отметим, что после 13 туров генуэзцы с 11 очками занимают 16-е место в таблице Серии А.
После этой победы генуэзцы с 14 очками поднялись на 15-е место в таблице Серии А. "Удинезе" (18 баллов) занимает 11 позицию.
В следующем туре Серии А команда Малиновского примет "Интер", а "Удинезе" дома сыграет против "Наполи". Оба матча состоятся 14 декабря.