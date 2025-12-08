Малиновский забил второй гол в сезоне Серии А и помог "Дженоа" победить

Руслан Малиновский / facebook.com/genoaCFCofficial

Реклама

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский забил гол в выездном поединке 14-го тура итальянской Серии А сезона-2025/26 против "Удинезе".

32-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 34-й минуте встречи, реализовав пенальти.

Для Малиновского это второй гол в нынешнем розыгрыше Серии А, где он провел 12-й поединок. В его активе также один ассист.

Реклама

В итоге "грифоны" победили со счетом 2:1 . Хозяева отыгрались на 65-й минуте – точный удар нанес Якуб Пйотровський. Но на 83-й минуте Брук Нортон-Кафф забил за "Дженоа" победный гол.

Что касается Малиновского, то его заменили на 76-й минуте.

Отметим, что после 13 туров генуэзцы с 11 очками занимают 16-е место в таблице Серии А.

После этой победы генуэзцы с 14 очками поднялись на 15-е место в таблице Серии А. "Удинезе" (18 баллов) занимает 11 позицию.

Реклама

В следующем туре Серии А команда Малиновского примет "Интер", а "Удинезе" дома сыграет против "Наполи". Оба матча состоятся 14 декабря.