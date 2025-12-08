ТСН у соціальних мережах

Малиновський забив другий гол у сезоні Серії А та допоміг "Дженоа" перемогти

Руслан реалізував пенальті в матчі з "Удінезе".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Руслан Малиновський

Руслан Малиновський / facebook.com/genoaCFCofficial

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський забив гол у виїзному поєдинку 14-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Удінезе".

32-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та відкрив рахунок на 34-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті.

Для Малиновського це другий гол у нинішньому розіграші Серії А, де він провів 12-й поєдинок. У його активі також один асист.

У підсумки "грифони" перемогли з рахунком 2:1. Господарі відігралися на 65-й хвилині – точного удару завдав Якуб Пйотровський. Але на 83-й хвилині Брук Нортон-Кафф забив за "Дженоа" переможний гол.

Що стосується Малиновського, то його замінили на 76-й хвилині.

Після цієї перемоги генуезці з 14 очками піднялися на 15-те місце у таблиці Серії А. "Удінезе" (18 балів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі Серії А команда Малиновського прийме "Інтер", а "Удінезе" вдома зіграє проти "Наполі". Обидва матчі відбудуться 14 грудня.

