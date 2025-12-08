На фоне скандала: "Ливерпуль" принял важное решение по поводу Салаха

Мохамед Салах / © Associated Press

Английский "Ливерпуль" оставил звездного форварда Мохамеда Салаха вне заявки на матч шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против миланского "Интера".

33-летний египтянин не попал в список игроков, которые могут принять участие в поединке с "нерадзурри", опубликованном на официальном сайте мерсисайдского клуба.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, главный тренер команды Арне Слот принял решение не включать Салаха в заявку на игру с "Интером" после его скандального интервью о клубе и нем самом.

Ранее сообщалось, что Мохамед публично раскритиковал "Ливерпуль", выразив недовольство своим пребыванием на скамейке запасных в последних матчах команды.

Поединок "Интер" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров "Ливерпуль" (9 очков) занимает 13-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

По итогам основного этапа Лиги чемпионов восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, Салах выступает за "Ливерпуль" с июля 2017 года, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Вместе с мерсисайдцами он дважды становился чемпионом Англии, в том числе и в прошлом сезоне, в котором забил 34 мяча и отдал 23 ассиста во всех турнирах на клубном уровне.

Мохамед является третьим лучшим бомбардиром в истории "Ливерпуля" – 250 мячей в 420 матчах. В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 19 поединках за мерсисайдцев.

В апреле 2025 года Салах продлил контракт с "Ливерпулем", подписав соглашение сроком до лета 2027 года.