Украинскую блогершу осудили на 5 лет: что она совершила

Тюрьма / © Pixabay

Реклама

Блогерка из Черновцов, распространявшая информацию о расположении подразделения Вооруженных Сил Украины, будет отбывать реальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Верховный Суд подтвердил законность обвинительного приговора, ранее принятого судами низших инстанций.

Об этом сообщили прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Следствием было установлено, что летом 2023 года женщина во время онлайн-трансляции нарушила правила безопасности, озвучив координаты расположения украинского подразделения. Блогерша не только назвала координаты, но и демонстрировала элементы местности, позволявшие точно идентифицировать локацию военных.

Реклама

«На видео зафиксировано, как военнослужащие потребовали прекратить съемку из соображений безопасности. Однако блоггер проигнорировала оговорку, продолжила трансляцию и впоследствии без всякого редактирования опубликовала видео в YouTube и TikTok», — отметили в прокуратуре.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. А именно за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, Сиховский районный суд города Львова вынес приговор по делу о нападении на правоохранителя и военнослужащего. Обвиняемый, применив слезоточивый газ, скрылся от военного ТЦК и правоохранителя. За это его приговорили к испытательному сроку.

Суд назначил по 15 лет заключения с конфискацией имущества трем участникам агентурной группы ФСБ: местной депутатке и двоим детям. Их Служба безопасности Украины разоблачила еще в июне 2024 года на корректировке ударов по Хмельнитчине.