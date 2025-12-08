У "Резерв+" появится возможность получать предупреждение об отправке повестки - Минобороны

Новые правила военного учета / © armyinform.com.ua

Минобороны анонсировало новый функционал мобильного приложения «Резерв+». В ближайшее время в приложении появится возможность добровольно включить уведомление о том, что человеку посылается повестка или сообщение об административных нарушениях правил военного учета.

Об этом сообщили в Минобороны 8 декабря.

В ведомстве подчеркивают, что это не будет юридически значимым оповещением, а только информированием о требованиях пользователей. Человек сможет сам поставить соответствующую галочку, если хочет получать такие сообщения

«В частности, в ближайшее время в приложении появится функция, которая по желанию пользователя позволит включить уведомление о том, что, например, вам посылается повестка или сообщение об административном правонарушении в случае нарушения правил военного учета. Такое уведомление не будет официальным вручением повестки — это только информирование. Эту функцию решили добавить по просьбе пользователей», — отметили в министерстве.

Официальное вручение повесток и в дальнейшем будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Также в дальнейшем можно будет становиться на военный учет через «Резерв+», в частности, автоматически — для молодых людей, достигающих соответствующего возраста. Приложение получит усовершенствованный функционал раздела вакансий: система будет рекомендовать специальности в соответствии с вашими навыками и будет предлагать дополнять информацию о себе, чтобы служба в будущем была более релевантной к вашим умениям. Для этого будут внедрены элементы искусственного интеллекта.

Что еще изменится в «Резерв+»

Также в приложении расширится информирование о правах и обязанностях военнообязанных — подобно тому, как это работает в «Дії». Кроме этого, будут усовершенствованы процессы в реестре военнообязанных на бэкенде: автоматизируют фиксацию нарушений и определение последствий в случае несоблюдения правил учета.

По информации ведомства, в ближайшее время в приложении также планируется:

возможность встать на военный учет в «Резерв+» — автоматически или по желанию пользователя;

рекомендации вакансий в соответствии с навыками военнообязанных;

дополнение личной информации о навыках для формирования релевантных должностей во время службы;

использование элементов искусственного интеллекта для подбора вакансий;

уведомление о правах и обязанностях военнообязанных, подобно функциям в приложении «Действие».

Штрафы и автоматизация процессов с 2026 года

В Минобороны сообщили, что с 2026 года нарушители военного учета смогут получать электронные уведомления о начислении штрафов. Это позволит минимизировать случаи, когда граждане даже не знали об админнаказании.

Система реестра также будет усовершенствована: часть процессов автоматизируется, чтобы разгрузить ТЦК от излишней бюрократии. Ожидается, что сотрудники будут работать с данными и аналитическими панелями, а не будут вручную обрабатывать все этапы.

Единый военно-учетный документ

Правительство уже на этой неделе нормирует единую форму военно-учетного документа. В «Резерв+» также будет добавлена фотография военнообязанного, что позволит унифицировать учет.

Напомним, уже известен перечень документов, которые необходимо предоставить для обеспечения работы механизма автоматического продления отсрочок.