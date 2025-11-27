В "Резерв+" появится фото владельца документа: начато тестирование

В приложении Резерв+ появится фото владельца документа / © ТСН.ua

Министерство обороны Украины сообщило о запуске открытого тестирования новой функции приложения «Резерв+». Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фотографию владельца, что значительно повысит прозрачность подтверждения личности и ускорит проверку документов.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Прозрачность и ускорение проверки

Обновление дизайна и возможностей «Резерв+» направлено на повышение удобства использования электронного документа как военнообязанными, так и представителями соответствующих органов. Наличие фотографии непосредственно в военно-учетном документе должно решить несколько важных задач.

«Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов», — объяснили в Минобороны.

Приглашение к тестированию

Сейчас оборонное ведомство приглашает граждан, пользующихся приложением, присоединиться к тестированию новой функции. Участники тестирования смогут оценить новый функционал и предоставить необходимую обратную связь. Это позволит усовершенствовать «Резерв+» перед массовым запуском обновленной версии.

Поучаствовать в эксперименте можно, заполнив регистрационную форму, доступную на сайте Минобороны.

«Вы сможете первыми проверить новый вид электронного документа, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным», — отметили в Минобороны.

Напомним, в ТЦК советуют оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» с 1 ноября. Это позволит военнообязанным сэкономить время и избежать очередей в ЦПАУ.