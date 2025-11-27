- Дата публикации
В "Резерв+" появится фото владельца документа: начато тестирование
Министерство обороны Украины сообщило о начале открытого тестирования обновленного приложения «Резерв+», которое вскоре позволит отображать фото владельца в электронном военно-учетном документе.
Министерство обороны Украины сообщило о запуске открытого тестирования новой функции приложения «Резерв+». Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фотографию владельца, что значительно повысит прозрачность подтверждения личности и ускорит проверку документов.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Прозрачность и ускорение проверки
Обновление дизайна и возможностей «Резерв+» направлено на повышение удобства использования электронного документа как военнообязанными, так и представителями соответствующих органов. Наличие фотографии непосредственно в военно-учетном документе должно решить несколько важных задач.
«Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов», — объяснили в Минобороны.
Приглашение к тестированию
Сейчас оборонное ведомство приглашает граждан, пользующихся приложением, присоединиться к тестированию новой функции. Участники тестирования смогут оценить новый функционал и предоставить необходимую обратную связь. Это позволит усовершенствовать «Резерв+» перед массовым запуском обновленной версии.
Поучаствовать в эксперименте можно, заполнив регистрационную форму, доступную на сайте Минобороны.
«Вы сможете первыми проверить новый вид электронного документа, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным», — отметили в Минобороны.
Напомним, в ТЦК советуют оформлять отсрочку онлайн через «Резерв+» с 1 ноября. Это позволит военнообязанным сэкономить время и избежать очередей в ЦПАУ.