Сам себе географ: Путин заявил, что армия РФ уже вошла в Горишние Плавни
Путин в Кыргызстане похвастался, что российская армия уже воюет в Комсомольске.
Российский диктатор Путин запутался в названиях украинских городов и заявил, что российские оккупанты вошли в город Комсомольск.
Об этом диктатор сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Кыргызстан.
Путин заявил, что «70% Покровска захвачены, а на юге Мирнограда уже отсекли группировки ВСУ». Заметим, что для названий этих городов он использовал советские Красноармейск и Димитров.
«А дальше что? Если посмотреть на карту — дальше Комсомольск. А севернее — Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше», — добавил диктатор.
На самом деле, на этом участке фронта нет города с таким названием. Путин, вероятно, говорил о Константиновке.
Город Горишние Плавни, который до декоммунизации назывался Комсомольск, находится на Полтавщине.
