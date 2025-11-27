ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

Сам себе географ: Путин заявил, что армия РФ уже вошла в Горишние Плавни

Путин в Кыргызстане похвастался, что российская армия уже воюет в Комсомольске.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Getty Images

Российский диктатор Путин запутался в названиях украинских городов и заявил, что российские оккупанты вошли в город Комсомольск.

Об этом диктатор сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Кыргызстан.

Путин заявил, что «70% Покровска захвачены, а на юге Мирнограда уже отсекли группировки ВСУ». Заметим, что для названий этих городов он использовал советские Красноармейск и Димитров.

«А дальше что? Если посмотреть на карту — дальше Комсомольск. А севернее — Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше», — добавил диктатор.

На самом деле, на этом участке фронта нет города с таким названием. Путин, вероятно, говорил о Константиновке.

Город Горишние Плавни, который до декоммунизации назывался Комсомольск, находится на Полтавщине.

/ © Telegram / Денис Казанский

© Telegram / Денис Казанский

Напомним, ТСН.ua тезисно собрал сегодняшние важнейшие заявления российского диктатора Путина и объяснил, что они означают для Украины.

