Замороженные российские активы для помощи Украине: Мерц сделал заявление в преддверии саммита ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал использовать замороженные активы для помощи Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал государства-члены ЕС достичь соглашения по использованию замороженных российских активов для помощи Украине до декабрьского саммита ЕС в Брюсселе. Лидера Германии поддержал премьер Эстонии Кристен Михал.
Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции Мерца и Михала, передает straitstimes.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявили, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки в каких-либо мирных договоренностях.
«У европейцев и американцев огромная ответственность в этом конфликте. Все мы — Украина, европейцы и американцы — хотим, чтобы война в Украине наконец закончилась. Мы стремимся к миру для Украины и к безопасности для Европы», — подчеркнул Мерц.
Канцлер также отметил важность мощной обороноспособности Украины и надежных гарантий безопасности в случае заключения какого-либо соглашения с Россией.
«Любое соглашение, касающееся ЕС, Европы в целом или НАТО, требует одобрения европейских партнеров и консенсуса внутри альянса», — отметил Мерц.
По словам Мерца и Михала, они стремятся, чтобы государства-члены ЕС пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для помощи Украине еще до декабрьского саммита ЕС в Брюсселе.
Отметим, что последний в 2025 году саммит лидеров стран-членов ЕС состоится 19 декабря в Брюсселе. Его уже называют «переломным» для Украины.
Напомним, план с замороженными активами России снова забуксовал. В частности, Бельгия требует гарантий, а Словакия не хочет, чтобы деньги шли на поддержку украинской армии.