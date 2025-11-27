- Дата публикации
Мобилизация с 1 декабря: кого могут призвать, а кто потеряет отсрочку
Кто из мужчин рискует получить повестку в декабре, а кто защищен от призыва? ТСН.ua собрал все, о чем стоит знать военнообязанным.
В Украине продлили действие военного положения до 3 февраля 2026 года. Поэтому продолжаются и мобилизационные мероприятия. Согласно действующему законодательству многие граждане могут быть призваны на службу.
ТСН.ua собрал все, что стоит знать военнообязанным о мобилизации в декабре 2025 года.
Кого могут мобилизовать в декабре
В Украине с 1 декабря не предусмотрено каких-либо изменений в процессе мобилизации. Действующие правила мобилизации и порядок призыва остаются неизменными. Они, как и раньше, полностью определяются положениями Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Поэтому мобилизации в декабре подлежат:
мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, если у них нет права на отсрочку, или они не исключены из воинского учета;
мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют опыт службы: речь идет о тех, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или находится в офицерском резерве, и не имеет брони и отсрочки;
те, кто был ранее снят с учета по состоянию здоровья (или имели статус «ограниченно годный», однако при повторном ВВК его признали «годным» к службе
В то же время мобилизации с 18 лет подлежат исключительно военнообязанные. Для призывников минимальный возраст призыва — 25 лет. Кроме того, ребята в возрасте от 18 до 24 лет могут по своему желанию подписать с Минобороны «Контракт 18-24».
Поступать на службу по контракту разрешено и другим возрастным категориям, но исключительно при условии, если кандидат успешно пройдет профессионально-психологический отбор и будет признан годным по состоянию здоровья.
Кто не подлежит призыву в декабре 2025 года
Статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» четко определяет исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на отсрочку или освобождение от службы. В частности, мобилизации не подлежат:
военнообязанные, которые имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие нести военную службу, а ВВК подтвердила это;
военнообязанные, которые имеют инвалидность — I, II или III группы;
родители, у которых трое или более несовершеннолетних детей;
опекуны и попечители детей, у которых нет родителей;
военнообязанные, у которых родители с I и II группой инвалидности, муж (жена) имеет любую группу инвалидности;
те, кто имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или же взрослого ребенка с I или II группой инвалидности;
те, кто ухаживает за родственниками, которые неспособны самостоятельно позаботиться о себе;
студенты дневной/ дуальной формы обучения в вузах (однако при условии, что они получают уровень образования выше того, что у них есть).
Не подлежат призыву забронированные работники, чья деятельность является критической для функционирования государства. Также отсрочку имеют лица, которые потеряли в боевых действиях против РФ брата или сестру (включая неполнородных, в соответствии с изменениями от сентября 2024 года).
Граждане, освобожденные из плена, получают полное право на добровольное участие в военной службе, но не подлежат повторной мобилизации.
Мобилизация женщин
В Украине до конца 2025 года не предвидится каких-либо изменений относительно призыва женщин.
Украинки имеют право присоединиться в ряды ВСУ добровольно, подписав контракт. В то же время им придется пройти курсы базовой военной подготовки и первой медицинской помощи.
Однако стоит отметить, что украинкам могут отказать в подписании контракта, если они:
имеют троих детей;
имеют ребенка с инвалидностью;
имеют проблемы со здоровьем и тому подобное.
В свою очередь некоторые категории украинок имеют обязанность становиться на воинский учет. Это касается представительниц медицинских специальностей.
Мобилизация женщин-медиков не осуществляется, однако этот учет необходим для составления резерва.
Мобилизация мужчин 50+
Напомним, что мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если у них нет права на отсрочку, или они не исключены с воинского учета.
Официально не существует оснований для отсрочки из-за возраста от 50 лет, пишет УНИАН. Поэтому как все военнообязанные, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.
Однако, если мужчина имеет необходимую военную специальность и признан годным по состоянию здоровья, его могут мобилизовать даже в конце предельного возраста призыва (до 58-59 лет).
При этом таких военнообязанных обычно не направляют на передовую или в штурмовые группы.
Мобилизация 50+ направлена скорее на пополнение частей обеспечения, а значит после достижения 50-летнего возраста такие мужчины чаще служат в тылу.
В свою очередь для мужчин в возрасте от 60 лет предусмотрен годовой «Контракт 60+». Однако чтобы приступать к выполнению своих обязанностей, кандидат проходит военно-врачебную комиссию и установленный испытательный срок.
Изменения в оформлении отсрочек
С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек.
Поэтому территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не принимают заявления и документы на оформление отсрочки от граждан. Поэтому военнообязанные смогут продолжить отсрочку таким способом:
онлайн: через приложение «Резерв+»;
офлайн: через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
«С первого ноября документы эти (на отсрочку — Ред.) будут принимать в ЦПАУ. Но это касается только приема документов, потому что тот процесс, который был раньше в ТЦК по выдаче отсрочек, он остается неизменным на самом деле», — пояснил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.
В свою очередь ЦПАУ передают сканированные документы в ТЦК в электронном виде. Далее ТЦК вносит данные о предоставленной отсрочке в реестр «Оберіг» (который отображается в «Резерв+») и будет выдавать бумажную справку тем, кому она нужна.
Заметим, что ЦПАУ только принимают документы, а принятие решения о предоставлении отсрочки и выдачу справок осуществляет только ТЦК.
В то же время с 1 ноября больше не выдается бумажная справка об отсрочке. Единственным подтверждением является электронный военно-учетный документ в «Резерв+». Его бумажную копию можно распечатать из «Резерв+», «Дії» или получить в ЦНАПе или ТЦК.
Кто может получить отсрочку в «Резерв+»
Приложение «Резерв+» является основным инструментом для получения отсрочки. Сейчас в приложении доступны 10 типов отсрочек, которые могут оформить:
люди с инвалидностью;
временно непригодные к службе;
родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
женщины и мужья военных с ребенком;
родители трех и более детей в одном браке;
родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
студенты, аспиранты;
работники высшего и профобразования.
Этот перечень обещают расширить.
Кто может потерять отсрочку в декабре 2025 года
В декабре могут потерять отсрочку те, у кого исчезли основания, на которых она была предоставлена, или истек их срок действия.
В частности, военнообязанный мужчина может потерять право на отсрочку, в случае:
он имеет троих детей и большую задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму трехмесячных платежей
если лицо, за которым ухаживал человек, умерло или выздоровело, или
когда ребенок отца-одиночки стал совершеннолетним.
Что стоит знать о бронировании нарушителей воинского учета
Хотя основные правила мобилизации и предоставления отсрочек (Закон «О мобилизации» и Постановление КМУ №560) остаются неизменными с декабря 2025 года, произошли важные изменения в процедуре бронирования работников, рассказала партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк в интервью «Факты ICTV»
Следовательно, с 4 декабря 2025 года вступает в силу закон (принятый 9 октября 2025 года), который позволяет критически важным предприятиям бронировать военнообязанных, независимо от (и это не влияет на количество забронированных):
отсутствия или ненадлежащего оформления военно-учетных документов;
факта непребывания на воинском учете;
не уточнения персональных данных (адрес, контакты);
пребывания лица в розыске за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства.
Для военнообязанных работников, имеющих нарушения воинского учета, срок бронирования не может превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Такое бронирование предоставляется только один раз в течение календарного года.
Этот период предназначен для того, чтобы работник устранил все нарушения и урегулировал вопросы, связанные с военным учетом.
В то же время Лидия Карплюк отметила, что именно бронирование не освобождает от административной ответственности по ст. 210 или 210-1 КУоАП. Если нет оснований для обжалования постановления, военнообязанный должен оплатить наложенный штраф.
Законом также предусматривает специальный испытательный срок в трудовых договорах для таких работников — он не может превышать 45 дней. При этом заключение трудовых договоров с нарушителями воинского учета не считается нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для должностных лиц предприятий.
В августе в Украине ввели изменения в правила пересечения границы для мужчин во время военного положения, а именно — правительство разрешило выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет. Как отмечала премьер Юлия Свириденко, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.
Ранее ТСН.ua рассказывал, могут ли мобилизовать забронированного в отпуске.
