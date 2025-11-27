Мобилизация продолжается / © ТСН

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Призову подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако возможны особенности мобилизации ТЦК мужчин от 50 лет.

Об этом пишет УНИАН.

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если у них нет права на отсрочку или они не исключены из военного учета.

Общая мобилизация в Украине урегулирована Законом «О мобилизационной подготовке», в статье 22 указаны обязанности мужчин, в статье 23 основания для отсрочки. Официально нет оснований для отсрочки через возраст от 50 лет. Как все военнообязанные, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.

Если у мужчины востребована военная специальность и пригоден по состоянию здоровья, то его могут призвать даже в 58-59 лет.

Однако важно уточнить, что обычно таких военнообязанных не направляют на передовую или в штурмовые поздравления. Мобилизация 55+ направлена скорее на пополнение частей обеспечения, а значит, после 50 лет мужчины чаще служат в тылу.

От мобилизации временно освобождают, если лицо имеет бронирование, основания для отсрочки или освобождено от службы в армии.

Кроме этого, освобождается мужчина, если он:

не пригоден по состоянию здоровья

имеет инвалидность любой группы

воспитывает троих и более детей до 18 лет

ухаживает за близкими с инвалидностью

другие категории

Мужчины старше 60 лет, достигшие предельного возраста, могут служить в армии только на добровольной основе. Для них была создана программа Контракт 60+. Такие лица могут пойти на небоевые должности и соответствовать определенным требованиям.

Напомним, никакие новые изменения в закон «О мобилизации » с декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.