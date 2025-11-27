- Дата публикации
Мобилизация мужчин 50+: что изменится с 1 декабря
Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, без отсрочки или бронирования.
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Призову подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако возможны особенности мобилизации ТЦК мужчин от 50 лет.
Об этом пишет УНИАН.
Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если у них нет права на отсрочку или они не исключены из военного учета.
Общая мобилизация в Украине урегулирована Законом «О мобилизационной подготовке», в статье 22 указаны обязанности мужчин, в статье 23 основания для отсрочки. Официально нет оснований для отсрочки через возраст от 50 лет. Как все военнообязанные, мужчины от 50 лет могут быть мобилизованы, если пригодны к службе и не имеют права на отсрочку.
Если у мужчины востребована военная специальность и пригоден по состоянию здоровья, то его могут призвать даже в 58-59 лет.
Однако важно уточнить, что обычно таких военнообязанных не направляют на передовую или в штурмовые поздравления. Мобилизация 55+ направлена скорее на пополнение частей обеспечения, а значит, после 50 лет мужчины чаще служат в тылу.
От мобилизации временно освобождают, если лицо имеет бронирование, основания для отсрочки или освобождено от службы в армии.
Кроме этого, освобождается мужчина, если он:
не пригоден по состоянию здоровья
имеет инвалидность любой группы
воспитывает троих и более детей до 18 лет
ухаживает за близкими с инвалидностью
другие категории
Мужчины старше 60 лет, достигшие предельного возраста, могут служить в армии только на добровольной основе. Для них была создана программа Контракт 60+. Такие лица могут пойти на небоевые должности и соответствовать определенным требованиям.
Напомним, никакие новые изменения в закон «О мобилизации » с декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.