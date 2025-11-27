Как изменится мобилизация после переговоров о завершении войны в Украине: названы сценарии

Названы варианты того, как может измениться мобилизация после завершения горячей фазы войны в Украине / © ТСН

За последние сутки, учитывая ряд новостей, прозвучали разные оценки относительно возможного завершения войны в Украине. В частности, нардеп Алексей Гончаренко публично высказал мнение о том, что «нам нужно останавливаться. У нас нет лишних людей, которых следует отправлять насмерть. Мы не можем себе это позволить».

«Откровенно — мы не выиграем. Мы не отвоевываем территории. К сожалению, россияне могут пробивать (нашу оборону — Ред.). Другой вопрос — это очень далеко от того, что они (российская армия — Ред) себе фантазировали. У них были планы «Киев за три дня». Через два месяца продолжительность этой войны будет равна продолжительности войны 40-х годов прошлого века. Но постепенно мы теряем, мы максимально зависим от западных друзей. Вопрос в том, когда Россия будет готова завершить войну», — высказывает в комментарии для ТСН.ua свое мнение бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

И добавляет, что следует провести такую историческую аналогию: «В свое время Финляндия трезво посмотрела и поняла, что не может вернуть определенные территории. Вынуждены были признать, но создали такой образ жизни, что россияне сейчас пешком стоят для того, чтобы попасть в Финляндию».

По мнению Ступака, на его личный взгляд, сейчас для Украины приемлем вариант остановки по линии разграничения.

Когда закончится война в Украине

«Все упирается в вопрос территорий. Но у россиян нет пока желания останавливаться. Есть две модели ведения переговоров о мире. Западная модель: политики сели за стол переговоров, а военные (с обеих сторон) останавливаются. Восточная модель, которой придерживается Россия: политики общаются, а война продолжается, захваты продолжаются. Они, россияне, рассуждают так», — говорит Ступак.

В то же время в последние дни со стороны отдельных областных территориальных центров комплектования прозвучали и мысли о том, а не стоит ли как раз сейчас усиливать мобилизацию, чтобы качественнее противостоять российской армии на фронте.

Когда закончится мобилизация в Украине

Какой может стать мобилизация в ближайшее время, какие возможны сценарии — на этот вопрос Иван Ступак ответил так: «Мобилизация продолжится. Даже если интенсивность боевых действий снизится. Подразделениям нужны ротации, нужно обучать новые подразделения. Этот процесс будет продолжаться даже при условии, что за стол переговоров сядут Путин, Трамп и Зеленский. Мобилизация будет продолжаться. До момента, пока не будет объявлена демобилизация».

В свою очередь, представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз выразила такое видение ситуации: «Наши ни стратегические, ни тактические цели после начала полномасштабного вторжения не претерпели никаких изменений. Мы воюем за наше государство, так что должны прилагать все усилия. Желательно, чтобы это осознавала власть для того, чтобы укреплять нашу обороноспособность, чтобы обеспечивать защитников и защитниц всем, в чем они нуждаются».

И добавила: «Вопрос мобилизации остается актуальным настолько, насколько интенсивны боевые действия. По большому счету, не уменьшаются. Мы должны защищать наше государство, несмотря ни на что. Несмотря на коррупционные штормы, вопреки внешнеполитическим штормам, несмотря на наличие или отсутствие плана. Должны оставаться сознательными в том, что кроме нас наше государство защищать никто не будет»

Также она отметила, что мало верит, что в ближайшее время интенсивность боевых действий снизится.

«Россия, даже учитывая вероятный переговорный процесс, будет садиться за стол переговоров на своих условиях. Следовательно, будет увеличивать интенсивность боевых действий. Но даже при снижении этой интенсивности мы должны продолжать мобилизационные мероприятия в тех объемах, которые определяет Генштаб. Нам нужно будет перейти к более стратегическим вещам — к подготовке резерва. Географическое положение страны не изменится. Бешеный сосед у нас остается под боком навсегда», — резюмировала парламентарий.

Ранее сообщалось о том, как слухи о «приближении завершения войны» влияют на ВСУ. По оценкам военных, заявления политиков лишь усугубляют ситуацию.