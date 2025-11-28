Депутат и ее дети шпионили для России в Хмельницкой области: какой приговор суда

Наручники / © из соцсетей

Суд назначил по 15 лет заключения с конфискацией имущества трем участникам агентурной группы ФСБ: местной депутатке и двоим детям. Их Служба безопасности Украины разоблачила еще в июне 2024 года на корректировке ударов по Хмельнитчине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как сообщили в СБУ, в состав группы входили депутат местного совета и его двое взрослых детей — 43-летний сын и 38-летняя дочь. По данным контрразведки именно они передавали российским спецслужбам данные для ракетных и дроновых атак по западному региону Украины.

Следствие установило, что агенты отслеживали боевые позиции и маршруты мобильных огневых групп сил обороны, чтобы помочь врагу обойти украинскую ПВО. Кроме того, их интересовали места дислокации личного состава, расположения техники и складов с оружием ВСУ.

Во время разведвылазок мать с дочерью скрыто фотографировала военные объекты, а сын делал соответствующие отметки на гугл-картах. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили российскую агентуру, задокументировали ее преступления и задержали всех фигурантов, когда они шпионили вблизи пункта базирования украинских защитников», — отметили в СБУ.

По материалам дела, уже бывшая депутатка была завербована ФСБ более года назад. Российские спецслужбы обратили внимание на ее прокремлевские комментарии в соцсети Одноклассники. Затем она привлекла к сотрудничеству своих детей, и вместе они выполняли задачи для России.

Суд признал всех троих виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Расследование было проведено сотрудниками СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

