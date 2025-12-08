"Клуб сделал меня козлом отпущения": Салах публично раскритиковал "Ливерпуль" – какая причина

Мохамед Салах / © Associated Press

Звезда английского "Ливерпуля" Мохамед Салах публично раскритиковал клуб из-за того, что получал мало игрового времени в последних матчах команды.

"В третий раз подряд на скамейке для запасных – это впервые в моей карьере. Я очень, очень разочарован. Я сделал так много для этого клуба на протяжении многих лет, особенно в предыдущем сезоне. Теперь я сижу на скамейке запасных и не знаю, почему так. Это выглядит так, как клуб сделал меня козлом отпущения. Вот, как я себя чувствую.

Очевидно, что кто-то хочет сделать меня виноватым во всем. Мне многое наобещали летом, а теперь я на скамейке запасных третий матч подряд, так что не могу сказать, что обещаний придерживаются", – цитирует египтянина The Athletic.

В последних трех поединках мерсисайдского клуба египетский форвард сыграл только один тайм, в то время как два матча вообще не выходил на поле.

Также Салах рассказал, что у него ухудшились отношения с главным тренером "красных" Арне Слотом.

"Говорил много раз перед этим: у меня хорошие отношения с тренером. А теперь, оказывается, их вообще нет. Я не знаю почему, но, как мне кажется, как я это вижу – кто-то меня не хочет видеть в клубе.

Сыграл ли я последний матч за "Ливерпуль"? В футболе никогда нет ответа на этот вопрос. Я эту ситуацию не принимаю как должную. Очень многое сделал для этого клуба", – заявил Мохамед.

Салах выступает за "Ливерпуль" с июля 2017 года, перейдя из "Ромы" за 42 миллиона евро.

Вместе с мерсисайдцами он дважды становился чемпионом Англии, в том числе и в прошлом сезоне, в котором забил 34 мяча и отдал 23 ассиста во всех турнирах на клубном уровне.

Мохамед является третьим лучшим бомбардиром в истории "Ливерпуля" – 250 мячей в 420 матчах. В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 19 поединках за мерсисайдцев.

В апреле 2025 года Салах продлил контракт с "Ливерпулем", подписав соглашение сроком до лета 2027 года.

Сейчас "Ливерпуль" занимает только девятое место в АПЛ, набрав 23 очка после 15 матчей.