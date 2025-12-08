Сборная Украины объявила состав на второй этап сезона Кубка мира по биатлону

Богдан Борковский / © biathlon.com.ua

Стал известен состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26, который состоится в австрийском Хохфильцене.

Его сообщили старшие тренеры женской и мужской команд, Николай Зоц и Надежда Белова соответственно, в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Состав сборной Украины претерпевает одно изменение по сравнению с первым этапом в шведском Эстерсунде. Вместо Валерии Дмитренко к нему присоединится Лилия Стеблина, которая начала сезон на Кубке IBU в Обертиллахе.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Женщины: Кристина Дмитренко, Лилия Стеблина, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарина Чалык.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал

Состав мужской сборной Украины по биатлону может претерпеть коррективы. К команде перед эстафетой может присоединиться Тарас Лесюк – это будет зависеть от его выступления в индивидуальной гонке на Кубке IBU в Риднау, а также состояния здоровья остальных биатлонистов основной команды.

Этап в Хохфильцене состоится с 12 по 14 декабря. В его программу войдут спринты, гонки преследования и эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

