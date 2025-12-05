- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Ни одна из украинских биатлонисток не попала в зачетную зону.
В пятницу, 5 декабря, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась женской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.
Ни одна из украинских биатлонисток не сумела финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону.
Лучший результат среди украинок показала Чалык, которая с одним кругом штрафа заняла 46-е место.
Чалык – единственная из украинок, кто отобрался в гонку преследования. В шаге от этого остановилась Городная (61-е место).
Выиграла спринт финка Суви Минкинен, для нее это первая победа в карьере в личных гонках Кубка мира.
Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта в Эстерсунде
1. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) 20:11.9
2. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.6
3. Осеан Мишелон (Франция, 0+0)+20.8
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0)+29.5
5. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0) +44.5
6. Йоанна Якела (Польша, 0+0) +47.1
...
46. Дарина Чалык (Украина, 0+1) +1:50.4
61. Елена Городная (Украина, 0+0) +2:13.2
66. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +2:18.7
76. Кристина Дмитренко (Украина, 1+1) +2:42.5
88. Александра Меркушина (Украина, 3+0) +3:15.9
Ранее стало известно, что Юлия Джима пропустит все старты Кубка мира по биатлону до конца 2025 года из-за травмы.
Следующей гонкой на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде станет мужской спринт, который состоится в субботу, 6 декабря. Начало – в 17:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.