Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Анастасия Меркушина / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 30 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялась классическая смешанная эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

"Сине-желтые" с двумя штрафными кругами, которые на третьем этапе заработала Меркушина, и 10 дополнительными патронами заняли 18-ю позицию.

Выиграла гонку Франция, второй стала Италия, замкнула тройку призеров Норвегия.

Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Эстерсунде

1. Франция (0+6) 1:05:16.5

2. Италия (0+8) +25.2

3. Норвегия (1+7) +1:05.3

4. Финляндия (1+9) +1:45.8

5. Чехия (0+5) +1:46.1

6. США (0+12) +1:54.0

...

18. Украина (2+10) +5:18.3

Добавим, что сегодня в Эстерсунде также состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой сборная Украины финишировала двенадцатой.

Программа этапа в Эстерсунде продолжится во вторник, 2 декабря, женской индивидуальной гонкой.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.