Биатлон: результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Сборная Украины финишировала в смешанной эстафете на 18-м месте.
В воскресенье, 30 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялась классическая смешанная эстафета.
Сборную Украины в ней представляли Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.
"Сине-желтые" с двумя штрафными кругами, которые на третьем этапе заработала Меркушина, и 10 дополнительными патронами заняли 18-ю позицию.
Выиграла гонку Франция, второй стала Италия, замкнула тройку призеров Норвегия.
Кубок мира по биатлону: результаты смешанной эстафеты в Эстерсунде
1. Франция (0+6) 1:05:16.5
2. Италия (0+8) +25.2
3. Норвегия (1+7) +1:05.3
4. Финляндия (1+9) +1:45.8
5. Чехия (0+5) +1:46.1
6. США (0+12) +1:54.0
...
18. Украина (2+10) +5:18.3
Добавим, что сегодня в Эстерсунде также состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой сборная Украины финишировала двенадцатой.
Программа этапа в Эстерсунде продолжится во вторник, 2 декабря, женской индивидуальной гонкой.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
