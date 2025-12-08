США настаивают, что Украина должна "сдать" Донбасс— Politico о мирных переговорах

Трамп снова недоволен Зеленским — Politico / © ТСН.ua

Реклама

Мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик из-за одного главного вопроса: как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны — от всей территории Донбасса.

Об этом пишет Politico.

«О территориальном вопросе американцы просты: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать», — сказал изданию высокопоставленный чиновник европейской стороны, знакомый с переговорным процессом, на условиях анонимности.

Реклама

«Американцы настаивают на том, что Украина должна покинуть Донбасс… так или иначе», — добавил чиновник.

Украина настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на нынешнем уровне. В настоящее время около 30 процентов Донбасса все еще находится под контролем Украины.

«В общем, самый реалистичный вариант — оставаться на своем месте. Но россияне давят на Киев, чтобы он отказался от территорий», — сказал европейский чиновник.

А США продолжают оказывать давление на Украину, чтобы она быстро согласилась на соглашение. Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заметно разочарован Киевом. Так глава Белого дома выразил разочарование тем, что Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с мирным планом.

Реклама

Зеленский не прокомментировал последние заявления Трампа, но заявил Bloomberg, что США и Украина не достигли согласия по вопросу территорий.

«Возможно Трамп также хочет, чтобы это (прекращение войны — Ред.) произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять, что они не виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хотел», — сказал европейский чиновник.

«Поэтому важно, как будет вести себя Америка: как посредник, склоняться ли к русским?» — сказал европейский чиновник, добавив, что Украина также ожидает разъяснения относительно того, какие гарантии безопасности готовы предоставить США.

Напомним, что премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с Владимиром Зеленским обсудили судьбу Украины.