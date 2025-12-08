РФ потеряла до 1% мужского населения, захватив всего 1,45% территории Украины — The Economist

Российский солдат / © Associated Press

Россия за последние три года смогла захватить только 1,45% территории Украины, в то время как российские потери в живой силе несопоставимы с «успехами». По предварительным данным, РФ могла потерять в войне до 1% довоенного взрослого мужского населения.

Об этом сообщает издание The Economist.

Издание на основе открытых данных, информации от источников и отчетов оценивает потери России на поле боя с 24 февраля 2022 года в размере от одного до 1,35 миллиона единиц живой силы.

«Это больше, чем было убито и ранено солдат США за все время Второй мировой войны. Возможно, 1% довоенного мужского населения России трудоспособного возраста погибло в Украине. По данным Марко Рубио, государственного секретаря Америки, в первой половине 2025 года погибло 100 000 российских военнослужащих», — говорится в материале.

В то же время, как отмечает издание, такие колоссальные потери не принесли Кремлю стратегических результатов. За три года боевых действий российские войска смогли оккупировать всего 1,45% территории Украины. Ни одного крупного украинского города РФ не удалось полностью захватить — даже Покровск, который остается частично под контролем Украины, несмотря на полтора года интенсивных боев.

Однако, несмотря на то, что в 2025 году из-за многочисленных проблем Украины продвижение РФ несколько ускорилось, общий прогресс россиян остается очень медленным.

По оценкам НАТО, РФ ежедневно теряет около 1100 военных, убитых и раненых.

Ранее сообщалось, что Кремль сделал ставку на массовый рекрутинг пехоты, превратив войну в привлекательный, хотя и смертельно опасный способ заработка. Именно деньги стали главным катализатором, обеспечивающим постоянный приток добровольцев.

Несмотря на колоссальные потери, которые, по оценкам Генштаба ВСУ, уже достигли 1 181 680 солдат убитыми и ранеными, РФ не испытывает нехватки живой силы на фронте.