РФ потеряла до 1% мужского населения, захватив всего 1,45% территории Украины — The Economist
Россия за время полномасштабной войны потеряла более 680 тысяч человек, что составляет примерно 1% довоенного мужского населения страны. Это означает значительный демографический удар, который будет иметь долгосрочные последствия для экономики и рынка труда РФ.
Россия за последние три года смогла захватить только 1,45% территории Украины, в то время как российские потери в живой силе несопоставимы с «успехами». По предварительным данным, РФ могла потерять в войне до 1% довоенного взрослого мужского населения.
Об этом сообщает издание The Economist.
Издание на основе открытых данных, информации от источников и отчетов оценивает потери России на поле боя с 24 февраля 2022 года в размере от одного до 1,35 миллиона единиц живой силы.
«Это больше, чем было убито и ранено солдат США за все время Второй мировой войны. Возможно, 1% довоенного мужского населения России трудоспособного возраста погибло в Украине. По данным Марко Рубио, государственного секретаря Америки, в первой половине 2025 года погибло 100 000 российских военнослужащих», — говорится в материале.
В то же время, как отмечает издание, такие колоссальные потери не принесли Кремлю стратегических результатов. За три года боевых действий российские войска смогли оккупировать всего 1,45% территории Украины. Ни одного крупного украинского города РФ не удалось полностью захватить — даже Покровск, который остается частично под контролем Украины, несмотря на полтора года интенсивных боев.
Однако, несмотря на то, что в 2025 году из-за многочисленных проблем Украины продвижение РФ несколько ускорилось, общий прогресс россиян остается очень медленным.
По оценкам НАТО, РФ ежедневно теряет около 1100 военных, убитых и раненых.
Ранее сообщалось, что Кремль сделал ставку на массовый рекрутинг пехоты, превратив войну в привлекательный, хотя и смертельно опасный способ заработка. Именно деньги стали главным катализатором, обеспечивающим постоянный приток добровольцев.
Несмотря на колоссальные потери, которые, по оценкам Генштаба ВСУ, уже достигли 1 181 680 солдат убитыми и ранеными, РФ не испытывает нехватки живой силы на фронте.