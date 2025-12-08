ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
195
1 мин

В полупрозрачном платье, через которое было видно бюстгальтер: Аня Тейлор-Джой позировала на красной дорожке в Марокко

Актриса выбрала образ из новой коллекции известного бренда.

Юлия Каранковская
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

29-летняя Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в день закрытия 22-го международного кинофестиваля в Марракеше. В этом году звезда была в составе жюри вместе с еще одной молодой звездой — 23-летней Дженной Ортегой.

В последний день мероприятия Тейлор-Джой появилась в образе от Tom Ford Spring 2026, который включал эффектное платье с глубоким декольте и кружевом, которое также имело интересные узоры и прозрачные вставки, а также бюстгальтер на тонких бретельках.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Вечерний лук актриса дополнила украшениями от Tiffany & Co., лаконичными босоножками на каблуке от Tom Ford, макияжем и прической с собранными волосами.

А вот в день открытия кинофестиваля Аня сияла в луке от Dior из новой коллекции весна-лето 2026, которую создал новый креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон. Платье было особенным, потому что для актрисы его создали эксклюзивно изменив дазайн и цвет.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Светские и повседневные луки актрисы Ани Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

195
