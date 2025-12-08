У напівпрозорій сукні, через яку було видно бюстгальтер: Аня Тейлор-Джой позувала на червоній доріжці у Марокко

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

29-річна Аня Тейлор-Джой з’явилася на червоній доріжці в день закриття 22-го міжнародного кінофестивалю у Марракеші. Цього року зірка була у складі журі разом із ще однією молодою акторкою — 23-річною Дженною Ортегою.

У останній день заходу Тейлор-Джой з’явилася у образі від Tom Ford Spring 2026, який включав ефектну сукню з глибоким декольте і мереживом, що також мала цікаві узори і прозорі вставки, а також бюстгальтер на тонких бретельках.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Вечірній лук акторка доповнила прикрасами від Tiffany & Co., лаконічними босоніжками на підборах від Tom Ford, макіяжем та зачіскою із зібраним волоссям.

А ось у день відкриття кінофестивалю Аня сяяла у луку від Dior з нової колекції весна-літо 2026, яку створив новий креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон. Сукня була особливою, бо для акторки її створили ексклюзивно, змінивши дизайн та колір.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images