Знову у "голій" сукні: Дакота Джонсон прийшла в ефектному вбранні на захід у Саудівській Аравії

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон, яка прославилася завдяки головній ролі в трилогії «50 відтінків сірого», з’явилася на Міжнародному кінофестивалі в Саудівській Аравії Red Sea International Film Festival. Акторка прийняла участь у заході присвяченому жінкам у кіноіндустрії.

Для заходу у арабській країні акторка вирішила не підібрати сукню закритого дизайну, а прийшла у вбранні в улюбленому стилі — з «голим» ефектом, оскільки у деяких місцях сукня була з бежевими вставками. Дакота носила білу сукню із мережива від бренду Chloé, яку для неї підібрала стилістка Кейт Янг.

Дакота Джонсон / © Associated Press

У сукні було глибоке декольте, занижена талія та рюші на рукавах і бедрах. Також спереду сукню прикрашали ґудзики і розріз на спідниці. Вона доповнила образ прикрасами від Chopard та бежевими босоніжками.

У Саудівській Аравії акторка проводить вже кілька днів і раніше також демонструвала на публіці чорну сукню від бренду Alessandra Rich з глибоким V-подібним декольте та вирізами по бокам. На животі сукню прикрашав бант.

Дакота Джонсон / © Associated Press