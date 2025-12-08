ТСН у соціальних мережах

Світ
Світ
Орбан заявив, як має завершитися війна між Україною та Росією

Орбан зробив заяву про завершення війни в Україні та похвалив Ердогана як «єдиного успішного посередника».

Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою щодо війни між Україною та Росією, наголошуючи на необхідності мирного врегулювання конфлікту.

Про це він заявив на пресконференції у Туреччині, передає Clash Report.

«Ми вважаємо, що війна між Україною та Росією не має вирішення на полі бою і що мир є необхідним. Ми високо оцінюємо зусилля президента Ердогана як єдиного на сьогодні успішного посередника», — зазначив Орбан.

Нагадаємо, США тиснуть на Україну, вимагаючи якомога швидше підписати мирну угоду з Росією. Водночас у переговорах залишається найпроблемніше питання — території.

Також прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили долю України.

