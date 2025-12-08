"Швидше, швидше, швидше": США тиснуть на Україну, вимагаючи підписати мирну угоду

Прапори України та США / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

США тиснуть на Україну, вимагаючи якомога швидше підписати мирну угоду з Росією. Водночас у переговорах залишається найпроблемніше питання — території.

Про це повідомляє France24 із посиланням на AFP.

Знайомий з переговорами чиновник сказав, що питання території залишається «найпроблемнішим» на перемовинах щодо припинення російсько-української війни.

Територія — «найпроблемніше питання. Путін не хоче укладати угоду без території. Тому вони шукають будь-які варіанти, щоб забезпечити відмову України від території», — сказав чиновник.

«Американці тиснуть, типу „швидше, швидше, швидше“, — додало джерело, заявивши, що Україна «не може погодитися на все, не опрацюючи деталі».

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов завершили кількаденний візит до США, де працювали з командою президента Дональда Трампа. Українська делегація прагнула отримати вичерпну інформацію щодо переговорів американської делегації в Москві та зібрати усі актуальні проєкти пропозицій щодо мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо мирної ініціативи від США залишаються розділеними через питання територій.