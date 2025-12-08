Співробітника ТЦК затримали за підозрою у вбивстві / © УНІАН

У Запоріжжі військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою у вбивстві.

Інформацію про інцидент підтверджує Запорізький обласний ТЦК та СП.

«Сьогодні засоби масової інформації поширили відомості про те, що у м. Запоріжжя військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування затримано представниками Національної поліції України за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)», — йдеться в повідомленні

За даними Запорізького обласного ТЦК, інцидент стався вчора, військовий нині у СІЗО. Обставини, причини і мотиви зʼясовує слідство.

Як додає місцеве видання «Забор», за попередньою інформацією, в Запоріжжі вчора, 7 грудня, було знайдено тіло чоловіка 1968 року народження з тілесними ушкодженнями. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний співробітник військкомату 1983 року народження.

У ТЦК запевнили, що «категорично засуджують дії військовослужбовця».

«Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов’язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки — обтяжуючою обставиною в моральному аспекті», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Львові цивільний під час мобілізаційних заходів зарізав ножем військового ТЦК, яким виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.