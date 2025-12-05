«Це все, що я пам’ятаю»: підозрюваному у вбивстві військового ТЦК у Львові обрали запобіжний захід

Ніж / © Freepik



У Львові встановлюють обставини загибелі військовослужбовця Територіального центру комплектування, у справі якого підозрюють 30-річного Григорія Кідрука. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це він розповів журналістці телеканалу «Ми-Україна» в залі суду.

Чоловік наполягає, що під час перевірки він нібито передав усі необхідні документи та одразу викликав адвоката та запевняє, що моменту нападу на військовослужбовця не пригадує.

Підозрюваний заявив, що його нібито обприскали газовим балончиком. За його словами, наступне, що він пам’ятає — це як «четверо чи троє людей у формі» його били, а вже потім він опинився вдома, змиваючи сльозогінний газ з очей.

«Приїхав бус, відкрили двері. Одразу я отримав в лице. Мене облили балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити сльозогінний газ з лиця. Це все, що я пам’ятаю», — заявив підозрюваний.

При цьому Кідрук підтверджує, що ніж, знайдений на місці інциденту, належить йому, однак називає його «звичайним інструментом». Також чоловік стверджує, що не перебував у розшуку ТЦК.

На питання, чи визнає він, що саме ножем завдав удару працівнику ТЦК, Кідрук відповів, що, «судячи з усього, це було так», хоча він «не може повірити в те, що сталося».

Нагадаємо, увечері 3 грудня у Львові було смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. За даними Офісу генпрокурора, попередньо 30-річний місцевий житель під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та втік, застосувавши газовий балончик. Ветеран АТО отримав критичне ушкодження стегнової артерії, його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.

Нападника затримали, в нього вилучили ймовірне знаряддя злочину. Розпочато провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного у зв’язку з виконанням потерпілим службових обов’язків, що призвело до його смерті.

Водночас оперативне командування «Захід» б’є на сполох через зростання кризи довіри та агресію частини суспільства щодо військовослужбовців.

У п’ятницю, 5 грудня, у Львові попрощалися з загиблим 37-річним військовим.