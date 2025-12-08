Трамп знову незадоволений Зеленським — Politico / © ТСН.ua

Мирні переговори між США та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни — від усієї території Донбасу.

Про це пише Politico.

«Щодо територіального питання американці прості: Росія вимагає від України відмовитися від територій, а американці продовжують думати, як це зробити», — сказав виданню високопосадовець європейської сторони, знайомий з переговорним процесом, на умовах анонімності.

«Американці наполягають на тому, що Україна має залишити Донбас… так чи інакше», — додав чиновник.

Україна наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має передбачати заморожування війни на нинішньому рівні. Наразі близько 30 відсотків Донбасу все ще перебувають під контролем України.

«Загалом найреалістичніший варіант — залишатися на своєму місці. Але росіяни тиснуть на Київ, щоб він відмовився від територій», — сказав європейський чиновник.

А США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову помітно розчарований Києвом. Так, очільник Білого дому висловив розчарування тим, що Зеленський нібито досі не ознайомився з мирним планом.

Зеленський не прокоментував останні заяви Трампа, але заявив Bloomberg, що США та Україна не досягли згоди щодо питання територій.

«Можливо, Трамп також хоче, щоб це (припинення війни — Ред.) сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хотів», — сказав європейський високопосадовець

«Тому важливо, як поводитиметься Америка: як посередник чи схилятиметься до росіян?» — сказав він, додавши, що Україна також чекає на роз’яснення щодо того, які гарантії безпеки готові надати США.

Нагадаємо, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з Володимиром Зеленським обговорили долю України.