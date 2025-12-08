ТСН у соціальних мережах

Категорія
Гламур
52
2 хв

Притула різко відреагував на спроби Полякової потрапити на нацвідбір на "Євробачення" і пояснив чому

Волонтер підтримав рішення організаторів не допускати зірку до нацвідбору.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сергій Притула, Оля Полякова

Український волонтер Сергій Притула прокоментував цьогорічний скандал перед нацвідбором на «Євробачення-2026».

Зокрема, мовиться про невдалі спроби Олі Полякової потрапити до списку учасників конкурсу. І так трапилося через порушення нею правил. Річ у тому, що шоу не допускає артистів, котрі мали виступи в РФ після 2014 року. Та Полякова всіляко намагалася довести, що вже давно займає проукраїнську позицію й навіть погрожувала судом. Врешті, успіху вона так і не отримала.

На такі заяви артистки Притула відреагував чітко. Він погодився з правилами нацвідбору та пояснив, що це неправильно обирати артистів з плямами у кар’єрі для представлення України. Він згадав, як ще за часи ведення ефіру нацвідбору постійно конкурсантам наголошував на громадянській позиції. І до того ж додав, що цей конкурс вважає розрахованим на молодих виконавців.

Оля Полякова / © пресслужба Олі Полякової

«Оля Полякова не може поїхати на „Євробачення“. Не в останню чергу, бо колись один хлопець зі Збаража доріс до того, щоб з мікрофоном казати „ти їдеш на „Євробачення“, а ти — ні». Це був 2019 рік. І я витримав дуже велике навантаження після того, як зі сцени каже «ти людина, яка голою дупою виступає перед росіянами у Москві чи де завгодно, ти не можеш представляти Україну на „Євробаченні“. Бо в той момент люди, перед якими ти виступаєш, вбивають наших громадян». І це конкурс молодих виконавців», — заявив Сергій у коментарі «Новини.LIVE».

Нагадаємо, нещодавно зірка «Території А» Анжеліка Рудницька також заявила про неприязнь до Олі Полякової і пригадала особисту трагічну історію.

