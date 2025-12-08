Дружина Гордона показала його 89-річного батька й насмішила кумедним випадком

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro

Реклама

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона вперше за тривалий час показалася зі свекром.

Так, Олеся Бацман розповіла про особливий день у родині. А саме 7 грудня батькові журналіста Іллі Гордону виповнилося 89 років. З цієї нагоди у фотоблогу вона опублікувала щасливе фото з іменинником, де вони в ошатних образах постають на тлі святкової фотозони.

Водночас Олеся розповіла про гумор свекра. Вона натякнула, що Ілля Якович, як і його зірковий син, володіє цим жанром на відмінно. Зокрема, пригадала його діалог з товаришем у день народження й насмішила юзерів.

Реклама

Ілля Гордон і Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

«Зі свекром мені пощастило. Хоча він каже, що йому з невісткою також. Сьогодні (7 грудня — прим. ред.) телефонує йому товариш, щоб привітати його з 89-річчям і бажає „до 120!“. Ілля Якович тут же його перебиває: „Ні! Треба бажати до 119!“. Товариш зависає і після паузи розгублено питає: „Чому?“. „А щоби потім казали: несподівано помер!“» — поділилася Бацман.

Нагадаємо, нещодавно співак EL Кравчук приголомшив архівним фото з молодості й показав себе та Святослава Вакарчука юними.