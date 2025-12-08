ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
538
Час на прочитання
1 хв

Дружина Гордона показала його 89-річного батька й насмішила кумедним випадком

Олеся висловилася про свого свекра.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Гордон та Олеся Бацман

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона вперше за тривалий час показалася зі свекром.

Так, Олеся Бацман розповіла про особливий день у родині. А саме 7 грудня батькові журналіста Іллі Гордону виповнилося 89 років. З цієї нагоди у фотоблогу вона опублікувала щасливе фото з іменинником, де вони в ошатних образах постають на тлі святкової фотозони.

Водночас Олеся розповіла про гумор свекра. Вона натякнула, що Ілля Якович, як і його зірковий син, володіє цим жанром на відмінно. Зокрема, пригадала його діалог з товаришем у день народження й насмішила юзерів.

Ілля Гордон і Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

Ілля Гордон і Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

«Зі свекром мені пощастило. Хоча він каже, що йому з невісткою також. Сьогодні (7 грудня — прим. ред.) телефонує йому товариш, щоб привітати його з 89-річчям і бажає „до 120!“. Ілля Якович тут же його перебиває: „Ні! Треба бажати до 119!“. Товариш зависає і після паузи розгублено питає: „Чому?“. „А щоби потім казали: несподівано помер!“» — поділилася Бацман.

Нагадаємо, нещодавно співак EL Кравчук приголомшив архівним фото з молодості й показав себе та Святослава Вакарчука юними.

Дата публікації
Кількість переглядів
538
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie