Дружина ADAM після смерті зірки щемливо звернулася до нього й довела до сліз

Дружина співака ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, вперше після його смерті вийшла на зв’язок.

Так, на сторінці в Instagram Олександра Норова написала допис про величезну втрату кохання всього свого життя. Як відомо, артисти завжди були поруч і в житті, і у творчості. Тож це вщент розбило серце дружини зірки. Вона щиро звернулася до покійного музиканта й подякувала за пройдений шлях і почуття, частину з яких вони встигли покласти на ноти.

«Мішо, мій Мішо, мій Мішель, я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою. Я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов — вони назавжди, ти назавжди! Кожна пісня ADAM — це наше з тобою життя, кожне слово із життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивого і чистого. Я тобі дякую, дякую… Назавжди і не втекти. З тобою я. Зі мною ти», — довела до сліз удова.

У коментарях шанувальники творчості ADAM підтримали Олександру та родину й висловили свої найщиріші співчуття. Водночас фани подякували за пісні, які ще надовго залишатимуться у пам’яті та житимуть вічно.

Ваша любов назавжди поселилася в наших серцях. Зичу сил та щиро співчуваю

Співчуваю вашому горю, страшна втрата. Дякуємо за музику, за любов в кожному слові і ноті. Світла памʼять Міші. Сил Вам і всім близьким

Немає слів. Нам дуже шкода. Дуже. Але це навіть не крихта, порівняно з твоїм коханням

Нагадаємо, про смерть Михайла Клименка стало відомо 7 грудня. Його серце зупинилося від наслідків туберкульозного менінгіту. За декілька тижнів до смерті зірка впав у кому. Та, на жаль, у віці 38 років помер. Вже відомі дата й місце прощання з ADAM.