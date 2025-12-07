66-річний Степан Гіга на тлі серйозної хвороби довів до мурах музичною сповіддю

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Український співак Степан Гіга після заяви про перенесену операцію зробив шанувальникам музичний подарунок.

Поки про самопочуття артиста не з’являється новин, він вирішив заповнити вимушену концертну паузу музикою. Зокрема, на цифрових платформах презентував пісню, яку називає «сповіддю» та «молитвою». У рядках музикант щемливо оспівує долю та свій шлях. Музика та слова, написані Степаном Петровичем ще декілька десятків років тому, пробирають до мурах.

«Це пісня, народжена з прожитого досвіду, радощів і втрат. Вона була написана понад 20 років тому, але її зміст залишається актуальним і сьогодні. У цих рядках — шлях людини, яка навчилася цінувати кожен момент, кожен день і кожен урок долі. Це пісня-сповідь, пісня-молитва», — йдеться в описі пісні.

Тим часом у коментарях підбадьорити Гігу у непростий для нього період прийшли віддані шанувальники. Занепокоєні здоров’ям зірки вони побажали йому чимскоріше одужати та залишили теплі слова про нову композицію.

Це просто щось неймовірне! Сенси, які закладені у пісні, слова, що торкаються душу. Тут зійшлося все — дуже потужна пісня

Дуже гарно. Здоров’ячка Вам міцного! Любимо і цінуємо Вас

Завжди радий слухати Ваші пісні, пане Степане. Здоров’я Вам

Зазначимо, про операцію Степана Гіги стало відомо всередині листопада. Команда виконавця оперативно скасувала найближчі концерти. Тоді у заяві пояснювалося, що таке рішення було ухвалено через стрімке погіршення здоров’я Народного артиста України. Проте його діагноз донині невідомий. Утім, свого часу концертний директор нам у коментарі розповів, що артист «при тямі» і поруч з ним у лікарні Львова його родина.

