Зірка "МастерШефа" Мартиновська затопила квартиру і шокувала, як це сталось

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська затопила квартиру.

Про це кулінарна експертка розповіла у своєму Instagram. Знаменитість опублікувала кадри, де підлога її оселі була просто залита водою. А сталося це, виявляється, на тлі вимкнень електроенергії.

Ольга Мартиновська говорить, що коли в будинку вимикають світло, то й зникає вода. Вона ж перевіряла кран, але була неуважною та забулась залишити його вимкненим. Тож, коли повернули електроенергію, сталося лихо. З крана почала литися вода і затопила квартиру.

Реклама

Ольга Мартиновська затопила квартиру / © instagram.com/olga_martynovska

"Коли немає світла – то немає і води. Коли ти лох, то забув закрити кран. Коли увімкнули світло, то збирай потім воду", - поділилась знаменитість.

Зазначимо, Ольга Мартиновська наразі живе в орендованій квартирі. Проте кулінарна блогерка планує купівлю своєї власної. Ба більше, вона вже навіть внесла перший завдаток. Квартира Мартиновської розташована у тому ж будинку, де вона й орендує.