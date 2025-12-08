- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка "МастерШефа" Мартиновська затопила квартиру і шокувала, як це сталось
Кулінарна експертка показала кадри, де підлога її домівки просто залита водою.
Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська затопила квартиру.
Про це кулінарна експертка розповіла у своєму Instagram. Знаменитість опублікувала кадри, де підлога її оселі була просто залита водою. А сталося це, виявляється, на тлі вимкнень електроенергії.
Ольга Мартиновська говорить, що коли в будинку вимикають світло, то й зникає вода. Вона ж перевіряла кран, але була неуважною та забулась залишити його вимкненим. Тож, коли повернули електроенергію, сталося лихо. З крана почала литися вода і затопила квартиру.
"Коли немає світла – то немає і води. Коли ти лох, то забув закрити кран. Коли увімкнули світло, то збирай потім воду", - поділилась знаменитість.
Зазначимо, Ольга Мартиновська наразі живе в орендованій квартирі. Проте кулінарна блогерка планує купівлю своєї власної. Ба більше, вона вже навіть внесла перший завдаток. Квартира Мартиновської розташована у тому ж будинку, де вона й орендує.