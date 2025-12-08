Новорічний салат «Підкова» обов’язково потрібно приготувати для зустрічі Року Вогняного Коня

Салат «Підкова»

Існує традиція — залежно від того, чий рік за Китайським календарем ми зустрічаємо, — готувати відповідну страву, щоб наступний рік благоволив нам удачею. Наступний рік — Рік Червоного Вогняного Коня. Одним із варіантів такої страви є салат «Підкова», і називається він так за формою, в яку укладаються шари салату. Варіантів салату «Підкова» незліченна кількість, інгредієнти варіюються та змінюються, незмінною залишається лише форма підкови.

Якщо ви приготуєте новорічний Салат «Підкова», він обов’язково стане головною окрасою столу на Новий 2025 рік. Пропонуємо рецепт салату, де ніжний смак грудки, солодкуваті нотки буряка та вершковий смак сиру чудово поєднуються з розсипчастою картоплею. Незважаючи на те, що салат із майонезом, інгредієнти досить дієтичні та легкі.

Інгредієнти

Для цього багатошарового салату вам знадобляться:

Куряче філе — 150 грамів;

Картопля — 2 штуки, або 200 грамів;

Буряк — 1 штука, або 250 грамів;

Твердий сир — 150 грамів;

Майонез — 175 грамів;

Маслини — 5 штук, або 15 грамів;

Сіль — за смаком.

Як приготувати салат

Підготовка продуктів

Перед тим як почати збирати салат, необхідно відварити та підготувати всі основні інгредієнти.

Спершу відваріть куряче філе у злегка підсоленій воді до повної готовності. Окремо відваріть картоплю та буряк також у злегка підсоленій воді до м’якості. Важливо, щоб усі відварені продукти — філе, картопля та буряк — були повністю остуджені.

Потім наріжте остигле філе дрібними шматочками. Очищену картоплю та буряк натріть на тертці в окремі миски. Твердий Сир також натріть на тертці. Насамкінець, маслини наріжте тонкими кружальцями або кільцями для фінального декору.

Пошарове формування салату

Формування відбувається на великій плоскій тарілці, де всі шари укладаються у формі підкови.

Почніть з основи — картоплі. Викладіть усю натерту картоплю, формуючи контур широкої підкови. Цей базовий шар необхідно рясно змастити майонезом. Поверх картоплі викладіть нарізані дрібними шматочками курячі грудки, продовжуючи форму підкови. Цей шар також потрібно змастити майонезом. Наступним викладіть натертий буряк. Розрівняйте його по поверхні курки і змастіть майонезом. Завершіть основну частину салату, рівномірно розподіливши натертий твердий сир на шар буряка.

Декорування та просочення

Оформлення надає страві святкового вигляду.

На фінальному етапі викладіть нарізані кільця маслин на поверхню салату. Це завершує візерунок святкової страви. Після цього Новорічний Салат «Підкова» необхідно накрити харчовою плівкою. Залиште його просочитися в холодильнику на кілька годин. Після просочення салат «підкова» готовий до подачі на святковий стіл!