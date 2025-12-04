П’ять швидких салатів на Новий рік без майонезу: готуються миттєво і навіть біля плити стояти не потрібно

Швидкі новорічні салати

Новий рік — це час, коли святковий настрій важливіший за багатогодинне стояння біля плити.

Щоб ви могли насолодитися передноворічним часом із близькими, а не витрачати його на кухні, існують ідеальні рецепти салатів, які готуються за лічені хвилини. Їх достатньо просто нарізати, змішати і одразу подавати до столу.

П’ять салатів, які готуються за лічені хвилини

1. Салат «Хрусткий ренесанс» з грушею та сиром (а-ля вальдорф)

Цей салат поєднує свіжість та вишукану солодкістьі, і нагадує класичний салат вальдорф, але у швидкій інтерпретації. Для тих, хто не знає Вальдорф — це назва класичного американського салату, який традиційно готується з порізаних яблук, селери та волоських горіхів, заправлених майонезом або спеціальним соусом на його основі.

Інгредієнти

Пів качана пекінської капусти,

200 грамів сиру фета або бринзи,

Одна тверда, соковита груша,

Жменя волоських горіхів або пекан.

Для заправки знадобиться натуральний йогурт або нежирна сметана, трохи лимонного соку та дрібка чорного перцю.

Приготування

Нашаткуйте капусту, сир розкришіть або наріжте кубиками. Грушу наріжте тонкими скибочками або невеликими кубиками. Змішайте всі інгредієнти, заправте соусом і посипте горіхами.

2. Салат «Сонячний настрій» з тунцем (а-ля нісуаз)

Цей ситний, яскравий салат, схожий на спрощений нісуаз, — чудовий варіант без м’яса, що містить багато білка. Нісуаз — це класичний французький салат родом з Ніцци, основними інгредієнтами якого є свіжі овочі, варені яйця та анчоуси (або тунець)є

Інгредієнти

Одна банка консервованого тунця у власному соку або олії,

Одна банка консервованої солодкої кукурудзи,

150–200 грамів помідорів чері, пучок салатного листя (рукола, ромен або мікс).

Для заправки натуральний йогурт, 1 зубчик подрібненого часнику, свіжа зелень (кріп, петрушка), сіль, перець.

Приготування

Листя салату порвіть руками, помідори чері розріжте навпіл. Тунець розімніть виделкою. Змішайте тунець, кукурудзу, помідори та листя салату, додайте заправку і акуратно перемішайте.

3. Салат «Східна свіжість» з крабовими паличками

Легка і освіжаюча версія традиційного салату з крабовими паличками, але з акцентом на свіжість.

інгредієнти

200 грамів крабових паличок,

2 свіжі огірки,

Одна банка консервованої кукурудзи,

Кілька листків пекінської капусти або айсберга.

Для заправки суміш натурального йогурту (або майонезу, якщо бажаєте більш насичений смак) і соєвого соусу.

Приготування

Крабові палички та огірки наріжте соломкою, капусту тонко нашаткуйте. З’єднайте всі нарізані інгредієнти з кукурудзою, додайте заправку і відразу подавайте, поки огірки не пустили сік.

4. Салат «Італійські канікули» (капрезе)

Це класичне італійське поєднання, відоме як капрезе, що ідеально підходить для святкового столу завдяки своїм кольорам та свіжості.

Інгредієнти

Одна упаковка міні-кульок моцарели,

200 грамів помідорів чері (бажано різних кольорів),

Великий пучок свіжого базиліка.

Для заправки: оливкова олія холодного віджиму (extra virgin), морська сіль, свіжомелений чорний перець та суміш італійських трав (орегано, майоран).

Приготування

Помідори розріжте навпіл, кульки моцарели можна залишити цілими або розрізати, якщо вони великі. Змішайте в мисці моцарелу, томати та ціле листя базиліка. Салат збризніть оливковою олією, посоліть, приправте травами та акуратно перемішайте.

5. Салат «Яблучний погляд» з оселедцем (міні-шуба)

А це швидка версія улюбленого «оселедця під шубою», де замість відварених овочів використовують свіжі або солоні.

Інгредієнти

Одне філе солоного оселедця (попередньо очищене),

Одне зелене, кисле яблуко,

2–3 солоні або мариновані огірки,

Пів невеликої червоної цибулини.

Для заправк густа сметана або грецький йогурт (можна додати трохи гірчиці для пікантності).

Приготування

Всі інгредієнти — оселедець, яблуко та огірки — наріжте невеликими кубиками. Червону цибулю наріжте тонкими півкільцями або дуже дрібно. Змішайте компоненти у мисці, заправте сметаною і дайте настоятися 5 хвилин, щоб смаки з’єдналися.