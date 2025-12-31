В Одесі вночі пролунали вибухи (відео)

Вибухи пролунали у Одесі / © Укрінформ

В ніч проти 31 грудня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Одеської МВС Сергій Лисак.

«У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у Повітряних силах повідомляли про групу безпілотників, яка прямує у напрямку міста з півночі.

Моніторингові канали повідомляють також про кілька БпЛА у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

«Черговий доказ того, що Росія воює із мирним населенням. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання», — заявив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 31 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у російські загарбники атакували Україну балістичними ракетами.