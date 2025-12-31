- Дата публікації
В Одесі дрони влучили у багатоповерхівки: є постраждалі, серед них діти (фото)
У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхові житлові будинки.
Унаслідок атаки ударних безпілотників у ніч проти 31 грудня у двох районах Одеси зафіксували влучання у багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Одеської МВС Сергій Лисак.
Він повідомив, що ворожи БпЛА пошкодили цивільну інфраструктуру.
«У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали четверо людей, з них троє — діти:
немовля, 7 місяців — стан середньої тяжкості;
хлопець, 14 років — стан середній;
дівчинка, 8 років — стан середньої тяжкості;
чоловік, 42 роки — у важкому стані.
Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога.
«На місцях працюють усі необхідні служби. Проводиться обстеження будинків», — додав він.
В Одеській ОВА зазначили, що безпілотниками атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру регіону.
«В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих. Дані уточнюються», — заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 31 грудня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Пізніше стало відомо, що у частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників зникло електро- водо- та теплопостачання.