В Одесі дрони влучили у багатоповерхівки: є постраждалі, серед них діти (фото)

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхові житлові будинки.

Наслідки атаки на Одесу

Наслідки атаки на Одесу / © Одеська ОВА

Унаслідок атаки ударних безпілотників у ніч проти 31 грудня у двох районах Одеси зафіксували влучання у багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Одеської МВС Сергій Лисак.

Він повідомив, що ворожи БпЛА пошкодили цивільну інфраструктуру.

«У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали четверо людей, з них троє — діти:

  • немовля, 7 місяців — стан середньої тяжкості;

  • хлопець, 14 років — стан середній;

  • дівчинка, 8 років — стан середньої тяжкості;

  • чоловік, 42 роки — у важкому стані.

Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога.

«На місцях працюють усі необхідні служби. Проводиться обстеження будинків», — додав він.

В Одеській ОВА зазначили, що безпілотниками атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру регіону.

«В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих. Дані уточнюються», — заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 31 грудня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що у частині Одеси в результаті атаки ворожих ударних безпілотників зникло електро- водо- та теплопостачання.

